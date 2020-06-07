Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Kejriwal, Kovid-19 salgını bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 07.06.2020
Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı

Ankara

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, Kejriwal, video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, merkezi hükümete bağlı hastanelerin tüm halkın hizmetinde olduğunu ifade ederek, başkentte Kovid-19 vakalarının 27 bini geçtiğine dikkati çekti.

Arwind Kejriwal, Delhi hükümetince idare edilen devlet hastaneleri ve bazı özel hastanelerin salgın bitene kadar başkent sakinleri için ayrıldığını bildirerek, bu kapsamda 10 bin yatağın hazır olduğunu söyledi.

Başka eyaletlerdeki hastalara izin verilmesi halinde mevcut durumda ellerindeki boş yatakların 3 gün içerisinde dolacağını ifade eden Kejriwal, salgının artması halinde gelecekte otel ve benzeri tesislerin de hastaneye dönüştürülebileceğini belirtti.

İktidardaki partiden karara tepki geldi

Öte yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin Azınlık İşleri Bakanı Muhtar Abbas Naqvi, yaptığı açıklamada, Delhi hükümetinin kararına tepki göstererek, çevre eyaletlerden çok sayıda vatandaşın başkente tedavi olmak için geldiğini dile getirdi.

Naqvi, bu tür durumlara siyasetin karıştırılmaması gerektiğine de işaret etti.

Sosyal medya platformlarında da konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar arasında hükümetin kararını destekleyenlerle birlikte söz konusu karara tepki gösterenler de oldu.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 256 bin 563'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 7 bin 174 kişi yaşamını yitirmişti.

Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesinde ise vaka sayısı 27 bin 654'e çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Benzer haberler

Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı

Yeni Delhi'de hastaneler Kovid-19 salgını için başkent sakinlerine ayrıldı

Cammu Keşmir’de çatışma: 5 ölü

Hindistan: Çin ile sınır anlaşmazlığının çözümü konusunda çalışacağız

Hindistan ve Çin sınır anlaşmazlığını barışçıl müzakereyle çözecek

Hindistan ve Çin sınır anlaşmazlığını barışçıl müzakereyle çözecek
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı
Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı

Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı