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Türkiye, Koronavirüs

Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Mesut Varol   | 30.03.2020
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.

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