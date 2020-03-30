Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Van
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Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.