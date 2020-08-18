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Türkiye, Koronavirüs

Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 18.08.2020
Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

Ankara

İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağını bildirdi.

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