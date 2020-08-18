Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağını bildirdi.
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