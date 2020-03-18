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Politika, Koronavirüs

'Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu' koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak

"Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu"nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamayacak.

İsa Toprak   | 18.03.2020
'Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu' koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi, "Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu"nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamayacağını bildirdi.

Merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile adına yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı tedbirleri hatırlatan Yazıcıoğlu, "Ülkemizde ve dünyada bu gelişmeler yaşanırken, bizlerin de olanlara kayıtsız kalmaması vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak önümüze çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapılan istişareler sonucunda, Yazıcıoğlu ailesi ve sevenleri olarak tedbir alma gerekliliğinin hasıl olduğu kanaatine vardıklarını aktaran Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz hükmü ilahisi mucibinde, 25 Mart 2009 yılında şehadet mertebesine ulaşan liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının ebediyete irtihalinin 11'inci seneidevriyesinde, şehit liderimizin kabri başında 10 yıldır düzenlenen anma birlikteliğimize ve 'Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu'na bu yıl için ara vermemiz kaçınılmaz bir hal almıştır."

Yazıcıoğlu, kimsenin sağlığının riske atılmaması için babasının kabri başında anma programı yapılmamasını rica ederek, merhum Yazıcıoğlu için okunacak salavat, yasin ve hatimlerin duasının yapılacağını belirtti.

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