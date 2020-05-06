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Sağlık, Koronavirüs

Uluslararası Hemşireler Konseyi: Dünyada 90 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı

Uluslararası Hemşireler Konseyi, dünya genelinde en az 90 bin sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, 260'tan fazla hemşirenin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 06.05.2020
Uluslararası Hemşireler Konseyi: Dünyada 90 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı

Geneve

130 ülkeden yaklaşık 20 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden (ICN) yapılan yazılı açıklamada, tüm ülkelere, sağlık çalışanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarının açıklanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, veri paylaşmayan ülkelere tepki gösterilerek, "Hükümetler tarafından sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranlarını ve ölümlerini kaydetmedeki başarısızlık, personeli daha yüksek riske sokan ve sorunun gerçek boyutunu küçümseyen bir skandaldır." ifadesi kullanıldı.

ICN üyesi ulusal hemşirelik derneklerinden, resmi açıklamalardan ve medya haberlerinden derlenen bilgilere göre, dünya çapında en az 90 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 260'tan fazla hemşirenin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

ICN yöneticilerinden Howard Catton ise konuya ilişkin, "Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında, enfeksiyonlar ve ölümlerle ilgili resmi verilerin eksikliği skandaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Catton, hükümetlerin Kovid-19'a ilişkin veri toplama ve bildirme konusunda planlı davranmamasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, bunun çok sayıda insanın ölümüne neden olabileceğini kaydetti.

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