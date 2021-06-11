Euro
10.15
Dolar
8.34
BIST 100
1,461.64
Altın
1,895.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” temel atma töreni
logo
Sağlık, Koronavirüs

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının Kovid-19 aşılamalarının yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.06.2021
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak

Ankara

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste Son 24 Saat (11 Haziran 2021)
Afrika halen aşı bekliyor
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı
G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor

Benzer haberler

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak