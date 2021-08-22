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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yapılan aşı sayısı saat 23.25 itibarıyla 88 milyon 711 bin 736'ya yükseldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 22.08.2021
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Ağustos saat 23.25 itibarıyla İstanbul'da 15 milyon 918 bin 354, Ankara'da 6 milyon 837 bin 766, İzmir'de ise 5 milyon 711 bin 826 doz aşı yapıldı. Böylece uygulanan toplam doz aşı miktarı 88 milyon 711 bin 736'ya ulaştı. 

206 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından ayrıca, aşı olmadıkları için Kovid-19'a yakalanarak yoğun bakımda tedavi gören hastaların videolarını paylaştı.

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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 480 kişi öldü
Dünya genelinde 4 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

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