Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 62 milyon 949 bin 309'a ulaştı.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Temmuz saat 23.00 itibarıyla yapılan aşı İstanbul'da 11 milyon 509 bin 742, Ankara'da 5 milyon 131 bin 279, İzmir'de ise 4 milyon 229 bin 274 doz oldu.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik şeklinde sıralandı.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.
7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.
Amasya'da polis uygulama noktasında isteyenlere Kovid-19 aşısı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kurban Bayramı için memleketlerine seyahat eden sürücü ve yolculara yönelik "Mola sizden aşı ve çay bizden" kampanyası başlatıldı.
Valilik koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama noktasında, Kovid-19 aşı çadırı kuruldu.
Aşı olmak isteyen sürücü ve yolcular, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılandı.
"Faz 2 çalışmalarında 2. doz aşılar uygulanmaya başladı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarının katkılarıyla aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak, "Bunlardan biri de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. VLP aşısında Faz 2 aşamasına geçmiştik. Faz 2 çalışmalarında 1. doz aşılamaları tamamladık, 2. doz aşılar uygulanmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki hiçbir gönüllümüzde görülmedi." ifadelerini kullandı.
İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra son aşama Faz 3'e geçileceğini belirten Varank, "Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Kovid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.