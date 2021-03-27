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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

Sefa Şahin   | 27.03.2021
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı programında yeni gruba geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

Kocaeli, İstanbul ve Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 388 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Adana'da bir mahalle ile Kars, Kastamonu ve Karaman'da 4 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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