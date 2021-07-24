Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 65 milyon 728 bin 635'e ulaştı.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 405 bin 711, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 564 bin 775 oldu.
Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 728 bin 635'e yükseldi.
İstanbul'da 12 milyon 145 bin 983, Ankara'da 5 milyon 312 bin 953, İzmir'de ise 4 milyon 437 bin 762 doz aşı yapıldı.
58 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.
"Yeni vaka sayıları, 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor"
Koca, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü vaka sayısının 12 bin 381 olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
"Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.