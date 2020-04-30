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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeler, Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı.

İlyas Kaçar   | 30.04.2020
Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi Fotoğraf: Esra Bilgin / AA

İstanbul

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeler, Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı.

                    

Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve benzeri malzemeler Atatürk Havalimanı'nda THY'ye ait kargo uçağına yüklendi. Uçak saat 20.45'te havalandı.

15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

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