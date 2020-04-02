Türkiye'nin çınarları anılarını gençler için paylaşacak
Anadolu Öğrenci Birliği, "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi" yarışması kapsamında, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların, hayatlarındaki önemli bir hatırayı gençler için yazmasını istiyor.
Ankara
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Anadolu Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Platformu ve Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD) iş birliğiyle düzenlenen "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi" yarışmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile gönül köprüsü kurulması, onların duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bir zeminin oluşturulması amaçlanıyor.
"Haydi, Anılarını Yaz Bizimle Paylaş" temasıyla düzenlenen ve konu sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek ve 1000 iyi eser kişiye özel kitapçık olarak yayımlanacak.
Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye "www.kocacinar.org" adresinden ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.