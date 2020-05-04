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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, TSK'ya ait uçak hareket etti

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Orhan Onur Gemici   | 04.05.2020
Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, TSK'ya ait uçak hareket etti Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı. Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerinin yer aldığı görüldü.

Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

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