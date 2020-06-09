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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Afganistan'a ve Gine'ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 09.06.2020
Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Afganistan'a ve Gine'ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Ankara'da 15 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Afganistan'a 5 hasta gözlem monitörü, 10'ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Kovid-19 RT-q PCR tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı hibe edecek.

Afganistan'a hibe desteği 3 bin 500 kutu ilaç ve 25 bin atılabilir N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan hijyen malzemelerini de kapsıyor.

Gine'ye Kovid-19'la mücadele desteği

Resmi Gazete'de ayrıca, Ankara'da 17 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Gine'ye 300 bin cerrahi maske, 50 bin N95 maske, 20 bin tulum, 30 bin PCR tanı testi, 30 bin ekstrasyon kiti, 30 bin Swab hibe edecek.

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