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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu miktarının toplam 80 milyonu geçtiğini bildirdi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 11.08.2021
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti." ifadesini kullandı. Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlayanların oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre saat 14.51 itibarıyla Türkiye'de 42 milyon 856 bin 201 birinci doz, 31 milyon 34 bin 611 ikinci doz, 6 milyon 148 bin 668 üçüncü doz aşı uygulandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti

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