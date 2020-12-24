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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Hamdi Çelikbaş   | 24.12.2020
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

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