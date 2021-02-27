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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 27.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

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