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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 23.02.2022
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 95 bin 526 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,88 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 243 bin 896 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Mücadelede risk gruplarına odaklanmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
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