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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 638 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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