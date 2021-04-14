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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ferdi Türkten   | 14.04.2021
Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

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Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti
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