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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Özcan Yıldırım   | 18.01.2021
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 749 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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