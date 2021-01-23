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Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.01.2021
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.

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Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti
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