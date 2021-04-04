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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti

Merve Yıldızalp Özmen   | 04.04.2021
Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

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Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
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