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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 15.12.2020
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 olarak kayda geçti.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 235 kişi yaşamını yitirdi. 

Son 24 saatte 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447, vefat sayısı 16 bin 881, ağır hasta sayısı 5 bin 988 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım."

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