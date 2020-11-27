Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." ifadesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.