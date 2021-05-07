Euro
10.02
Dolar
8.25
BIST 100
1,441.33
Altın
1,830.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.05.2021
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu, 35 bin 529 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi
UNICEF: Kovid-19 Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

UNICEF: Kovid-19 Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor

İspanya Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasını tek başına yeterli görmüyor

DSÖ'ye göre en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor

DSÖ'ye göre en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti
Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor

Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor