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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Hatice Şenses Kurukız   | 28.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. 

Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

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