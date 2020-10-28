Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul
Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
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