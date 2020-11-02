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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım   | 02.11.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1521 kişi iyileşti. 

Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260'a ulaştı. Hasta sayısı 379 bin 775, vefat sayısı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341, aktif hasta sayısı 42 bin 366 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti. 

"Sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

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