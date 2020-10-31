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Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon bin 814'e ulaştı. Hasta sayısı 375 bin 367, vefat sayısı 10 bin 252, ağır hasta sayısı 2 bin 75, aktif hasta sayısı 41 bin 144 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin."

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