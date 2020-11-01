Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 01.11.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı
İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu

Lübnan'da Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tsunami ile ilgili bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tsunami ile ilgili bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız
Bakan Kurum: İzmir'de bir hafta 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak

Bakan Kurum: İzmir'de bir hafta 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak