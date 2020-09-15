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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yıldız Aktaş   | 15.09.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu.

Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

"İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir"

Sağlık Bakanı Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir." dedi.

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Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
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