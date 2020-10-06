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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Enes Kaplan   | 06.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz." dedi.

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