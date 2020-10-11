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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıldız Aktaş   | 11.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1212 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

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