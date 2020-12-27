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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 27.12.2020
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Gül Meltem Temiz/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926'ya ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, vefat sayısı 19 bin 878, ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." 

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