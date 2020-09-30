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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.09.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

Son 24 saatte 1245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 279 bin 749'a yükseldi.

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Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti
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