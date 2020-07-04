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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

Ferdi Türkten   | 04.07.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu. 

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 179 bin 492 oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
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