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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı

Son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Selma Kasap,Yasemin Kalyoncuoğlu   | 19.05.2021
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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