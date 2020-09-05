Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.

Selma Kasap   | 05.09.2020
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 278 bin 228, can kaybı 6 bin 620 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1000'i geçti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 7 milyonu aştı
Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 19 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi

İran'da Kovid-19'a rağmen okulların açılması eleştirilere neden oldu

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme