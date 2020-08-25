Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,928.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Duygu Yener   | 25.08.2020
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, vaka sayısı 261 bin 194, vefat sayısı 6 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Bugün 6,5 milyon test sayısını geçtik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı

Suriye Anayasa Komitesi'nin 3. toplantısı marjındaki istişarelere ilişkin ortak açıklama yayımlandı

Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina Kovid 19'a yakalandı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 596'ya yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 596'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti