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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 209 bin 487 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

Özcan Yıldırım   | 26.07.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 209 bin 487 oldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca da paylaşımında, "Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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