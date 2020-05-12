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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu.

Barış Gündoğan   | 12.05.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 53 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 141 bin 475'e ve can kaybının 3 bin 894'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

"Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda" 

Koca, paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

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