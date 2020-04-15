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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde." dedi.

Ömür Melih Üzelce   | 15.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

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