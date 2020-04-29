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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu, 89 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 117 bin 589, toplam can kaybının 3 bin 81'e ulaştığı, 44 bin 22 kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

Esin Işık   | 29.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1574, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 olarak gerçekleşti. 

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesini paylaştı. 

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