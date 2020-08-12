Euro
8.64
Dolar
7.33
BIST 100
1,114.18
Altın
1,915.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.08.2020
Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

"Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Önerimiz yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması
Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Balmumu müzesindeki heykeller titizlikle dezenfekte ediliyor

Balmumu müzesindeki heykeller titizlikle dezenfekte ediliyor
Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor

Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor

Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı

Bakan Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı