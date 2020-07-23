Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,889.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.07.2020
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315, vefat sayısı 5 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365 oldu.

"İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla" 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor

Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi

Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi