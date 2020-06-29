Euro
7.70
Dolar
6.85
BIST 100
115,843.00
Altın
1,769.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 171 bin 809'u ulaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 29.06.2020
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı Fotoğraf: Hacer Öztürk/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.

"Tedbirlerde dikkatli değiliz"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı
DSÖ'den 'Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi' uyarısı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bin 451'e çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı

TBMM Başkanı Şentop: Koronavirüs salgını tüm insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini gösterdi

Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

HDP Grup Başkanvekili Oluç: Grubumuzda üç milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

HDP Grup Başkanvekili Oluç: Grubumuzda üç milletvekilinde koronavirüs tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Elazığ'da görevden alınan HDP'li belediye başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Elazığ'da görevden alınan HDP'li belediye başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı