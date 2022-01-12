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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 12.01.2022
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 573 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,12 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 891 bin 835 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "Vaka sayılarında belirgin bir artış var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde." ifadelerini kullandı.


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