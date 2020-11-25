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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti

Türkiye'de son 24 saatte, 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Tosun   | 25.11.2020
Türkiye'de günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 164 bin 547 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520'ye ulaştı. Hasta sayısı 467 bin 730, vefat sayısı 12 bin 840, ağır hasta sayısı 4 bin 641, aktif hasta 69 bin 410 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti
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