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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 9 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi.

Merve Yıldızalp   | 03.04.2022
Türkiye'de 9 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 312 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 70 bin 173 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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