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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.01.2021
Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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